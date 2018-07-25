Авиабилеты могут подорожать из-за роста цена на топливо

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Аэрофлот». Соответствующее уведомление перевозчик распространил среди компаний – турагентов. Ожидается, что со среды вырастет топливный сбор на всех внутренних рейсах. Для билетов в эконом-класс надбавка составит 200 рублей, в бизнес – 400. По данным издания также могут повыситься цены и на международные перелеты. Иностранные авиакомпании предупредили об увеличении топливного сбора на 20-40 евро. Из-за этого к зиме могут подорожать пакетные туры.