Авиабилеты могут подорожать из-за роста цена на топливо
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Аэрофлот». Соответствующее уведомление перевозчик распространил среди компаний – турагентов. Ожидается, что со среды вырастет топливный сбор на всех внутренних рейсах. Для билетов в эконом-класс надбавка составит 200 рублей, в бизнес – 400. По данным издания также могут повыситься цены и на международные перелеты. Иностранные авиакомпании предупредили об увеличении топливного сбора на 20-40 евро. Из-за этого к зиме могут подорожать пакетные туры.
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