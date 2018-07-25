В США сегодня начнутся предварительные слушания по делу Марии Бутиной

Американские власти подозревают россиянку в заговоре с целью ведения деятельности в пользу Москвы. В частности она якобы пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы протолкнуть интересы Кремля. Арестованную соотечественницу посетили представители российского посольства. Они договорились, что будут делать это каждую неделю. Дипломаты отметили, что обеспечена надлежащей юридической помощью, и в ее отношении соблюдаются все нормы международного права и законов США.