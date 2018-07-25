Международный аэропорт Ганновера прекратил свою работу до утра на фоне сильной жары

Как сообщается в официальном коммюнике воздушной гавани, из-за высокой температуры была повреждена одна из взлетно-посадочных полос. В это же время другая оказалась закрыта на ремонтные работы. Вылетающим пассажирам посоветовали вернуться домой или в гостиницы.

При этом синоптики отмечают, что в течение недели в регионе может сохраниться температура выше тридцати градусов тепла.