Международный аэропорт Ганновера прекратил свою работу до утра на фоне сильной жары
Как сообщается в официальном коммюнике воздушной гавани, из-за высокой температуры была повреждена одна из взлетно-посадочных полос. В это же время другая оказалась закрыта на ремонтные работы. Вылетающим пассажирам посоветовали вернуться домой или в гостиницы.
При этом синоптики отмечают, что в течение недели в регионе может сохраниться температура выше тридцати градусов тепла.
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