Белоруссия разрешит иностранцам 30-дневное безвизовое пребывание в стране
Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. Ожидается, что новые правила привлекут в Республику больше туистов и повысят привлекательность страны на мировой арене. Безвизовывым пребыванием смогут воспользоваться те, кто прилетает через главный минский аэропорт. Правила не будут распространяться на иностранцев, пересекающих белорусско-российскую границу, так как она недостаточно оснащена пограничными пунктами.
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