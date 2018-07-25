Белоруссия разрешит иностранцам 30-дневное безвизовое пребывание в стране

Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. Ожидается, что новые правила привлекут в Республику больше туистов и повысят привлекательность страны на мировой арене. Безвизовывым пребыванием смогут воспользоваться те, кто прилетает через главный минский аэропорт. Правила не будут распространяться на иностранцев, пересекающих белорусско-российскую границу, так как она недостаточно оснащена пограничными пунктами.