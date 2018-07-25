Глава «Роснано» Анатолий Чубайс может быть допрошен как свидетель по делу о хищении в «МРСК Центр»
Как рассказал «Эху» секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, на вызове Чубайса настаивала сторона защиты, а прокуратура против этого не возражала. По так называемому делу «белгородских энергетиков» на скамье подсудимых оказалось руководство «Белгородэнерго». Им инкриминируют хищение 240 миллионов рублей. По версии следствия преступление произошло еще в период реструктуризации РАО ЕС. Тогда все распоряжения подписывал непосредственно Чубайс.
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oktabr 25 июля 2018 | 03:31
Как свидетель Иегова