Конгресс США предложил не вводить в санкционный список ряд стран-импортеров российского оружия.
Об этом говориться в опубликованной версии закона об ассигнованиях на национальную оборону. Исключение сделали для Индии, Вьетнама и Индонезии. Ограничительные меры против этих государств в Соединенных Штатах считают контрпродуктивными, так как с ними Вашингтон и сам пытается активно развивать отношения, в том числе и в военно-технической сфере. Для остальных партнеров Москвы поблажек не будет, а на Турцию и вовсе решено увеличить давление.
Комментарии1
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chernyij 25 июля 2018 | 03:34
"говориться" Оооо