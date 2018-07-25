Конгресс США предложил не вводить в санкционный список ряд стран-импортеров российского оружия.

Об этом говориться в опубликованной версии закона об ассигнованиях на национальную оборону. Исключение сделали для Индии, Вьетнама и Индонезии. Ограничительные меры против этих государств в Соединенных Штатах считают контрпродуктивными, так как с ними Вашингтон и сам пытается активно развивать отношения, в том числе и в военно-технической сфере. Для остальных партнеров Москвы поблажек не будет, а на Турцию и вовсе решено увеличить давление.