Рубль резко снизился на фоне высказываний Трампа о роли России в предстоящих американских выборах
Глава Белого дома написал в твиттере, что на грядущем голосовании в Конгресс Москва захочет помочь кандидатам от Демократической партии, поскольку себя Трамп, назвал самым жестким по отношению к России президентом. После этого курсы основных валют прибавили около 1 процента по отношению к российскому рублю.
Комментарии3
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endemic 25 июля 2018 | 02:23
Величие и стабильность налицо - достаточно одного твита...
proxozhij 25 июля 2018 | 02:35
С двух твитов лопнет центробанк. Про три даже думать не хочется.
agamasat 25 июля 2018 | 02:42
логика не канает. Скорей, рубль снизился на фоне подготовки пакета новых санкций - удар по финансовой сфере и в области сбыта нефти.