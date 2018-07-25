Суд в Петрозаводске начнет пересмотр дела главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Его обвиняют в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери. В апреле историк был оправдан, однако Верховный суд по апелляции прокуратуры отправил дело на пересмотр. Сам Дмитриев утверждает, что фотографировал дочь для того, чтобы отслеживать ее физическое развитие и отчитываться перед органами опеки.

Адвокат главы карельского «Мемориала» сообщил «Эху», что заседание может быть перенесено, так как историк проходит психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.