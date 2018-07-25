Соединенные Штаты приостановили поставку Турции истребителей F-35
Это случилось после того, как Анкара закупила у Москвы зенитные комплексы С-400 – сообщил Bloomberg. В течение трех месяцев Пентагон должен подготовить доклад о том, как повлият разрыв сделки на американо-турецкие отношения и о последствиях выхода страны из программы по закупке F-35. В общей сложности по контракту Анкара должна была получить сто истребителей.
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amstaff_30rus 25 июля 2018 | 01:18
Вот и славно. )