По возможному визиту Владимира Путина в Вашингтон ничего не согласовано – сообщили в Госдепартаменте США

Как ранее рассказал ТАСС помощник российского президента, предложение о новых полноформатных переговорах между лидерами двух стран поступило от американского советника по национальной безопасности Джона Болтона. Практическая подготовка встречи не начиналась.

При этом в палате представителей США высказали мнение, что в случае визита Путина не станут приглашать его выступить в Конгрессе, так как эту возможность имеют лишь союзники Вашингтона.