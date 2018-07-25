По возможному визиту Владимира Путина в Вашингтон ничего не согласовано – сообщили в Госдепартаменте США
Как ранее рассказал ТАСС помощник российского президента, предложение о новых полноформатных переговорах между лидерами двух стран поступило от американского советника по национальной безопасности Джона Болтона. Практическая подготовка встречи не начиналась.
При этом в палате представителей США высказали мнение, что в случае визита Путина не станут приглашать его выступить в Конгрессе, так как эту возможность имеют лишь союзники Вашингтона.
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