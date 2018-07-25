Следствие не исключает, что в деле о пожаре в «Зимней вишне» могут появиться новые фигуранты

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя управления по расследованию особо важных дел Сергея Голкина, на скамье подсудимых могут оказаться в том числе и чиновники, дававшие разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию здания торгового комплекса. В ближайшие дни обвинение в окончательной редакции будет предъявлено семи фигурантам дела. Жертвами пожара в марте этого года стали 60 человек, большинство – дети.