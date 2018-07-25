В Серпухове арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве 5-летней девочки
По данным следствия к преступлению может быть причастен местный житель. Он якобы и раньше пытался совершать противоправные действия в отношении детей. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Жалобы на поведение подозреваемого поступали и ранее, однако бывший участковой мер не предпринимал. На экс-полицейского также заведено уголовное дело.
Комментарии1
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tks 25 июля 2018 | 01:29
Дело на участка "заведено"? А как насчет радикальной отмены существующей системы отчётности, из-за которой какие нужно (для борьбы с преступностью) дела не возбуждаются, а какие не нужно (для палочной отчетности ,или по политической мотивации) нaоборот, возбуждаются??