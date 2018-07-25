В Серпухове арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве 5-летней девочки

По данным следствия к преступлению может быть причастен местный житель. Он якобы и раньше пытался совершать противоправные действия в отношении детей. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Жалобы на поведение подозреваемого поступали и ранее, однако бывший участковой мер не предпринимал. На экс-полицейского также заведено уголовное дело.