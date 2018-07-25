Сотрудники Ярославской колонии, по данным адвоката, предлагают осужденным отказаться от показаний об избиениях

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на юриста фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову, заключенные рассказывали не о нашумевшем случае с пытками в отношении Евгения Макарова, а о ситуациях, когда силу применяли к ним. Теперь же их якобы вызывает оперативный сотрудник и в культурной форме отговаривает от подобных показаний.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео пыток Макарова в ярославской колонии №1. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Несколько сотрудников задержаны.