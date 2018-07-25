В США сегодня пройдут предварительные слушания по делу россиянки Марии Бутиной
В США сегодня пройдут предварительные слушания по делу россиянки Марии Бутиной. Ее подозревают в сборе разведданных об американских официальных лицах и работе иностранным агентом без регистрации.
Суд, в первую очередь, определит, необходимо ли Бутиной оставаться под стражей. Следствие считает, что она сотрудничала с российской разведкой и одновременно пыталась заручиться связью с американскими политиками. В прокуратуре уверены, что Бутина использовала для этого своего бойфренда Пола Эриксона – консультанта Республиканской партии США.
Защита же настаивает на освобождении россиянки: по словам ее адвоката Роберта Дрисколла, никакой криминальной составляющей в обычном налаживании связей и знакомств с американскими политиками нет. Юрист считает, что единственное незаконное действие, совершенное Бутиной – работа без статуса иностранного агента, но и это, по мнению Дрисколла, не позволяет оставить ее под стражей. Обвинение же, между тем, утверждает, что располагает перепиской россиянки, где, в том числе, обсуждается предложение о сотрудничестве с ФСБ.
Бутиной в США грозит до 15 лет заключения.
Комментарии5
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nampuom_nugopaxu 25 июля 2018 | 00:10
Раха - мерзкий, чрезвычайно отвратный сгусток блевотины. Живущие в ней - поголовные уродцы, без шансов на выздоровление. И пусть она сто раз проклята, проклинаю её в сто первый раз. Штоб вам, тварям, аукнулось.
glotov 25 июля 2018 | 00:18
Девка больно активная . Оказалась удобной фигурой для того, чтобы ее шпионом представили. А она всего-навсего просто мамоне поклонялась. Теперь на нее таких хайлей-лайклей навесят - мама не горюй.
mordvinyka_zabiyka 25 июля 2018 | 00:28
Она из деревни Дракино???
salut__521 25 июля 2018 | 00:54
Не, с фсбэшными прошмандовками нужно держать ухо востро - отпусти такую, а она как наложит толу под корсет...
aswarsp 25 июля 2018 | 01:20
Буду плакать.