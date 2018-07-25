В США сегодня пройдут предварительные слушания по делу россиянки Марии Бутиной. Ее подозревают в сборе разведданных об американских официальных лицах и работе иностранным агентом без регистрации.

Суд, в первую очередь, определит, необходимо ли Бутиной оставаться под стражей. Следствие считает, что она сотрудничала с российской разведкой и одновременно пыталась заручиться связью с американскими политиками. В прокуратуре уверены, что Бутина использовала для этого своего бойфренда Пола Эриксона – консультанта Республиканской партии США.

Защита же настаивает на освобождении россиянки: по словам ее адвоката Роберта Дрисколла, никакой криминальной составляющей в обычном налаживании связей и знакомств с американскими политиками нет. Юрист считает, что единственное незаконное действие, совершенное Бутиной – работа без статуса иностранного агента, но и это, по мнению Дрисколла, не позволяет оставить ее под стражей. Обвинение же, между тем, утверждает, что располагает перепиской россиянки, где, в том числе, обсуждается предложение о сотрудничестве с ФСБ.

Бутиной в США грозит до 15 лет заключения.