В суде сегодня рассмотрят административное дело в отношении участников Pussy Riot за ношение полицейской формы
В Хамовническом суде Москвы сегодня рассмотрят административное дело в отношении участников Pussy Riot за ношение полицейской формы. Речь идет о событиях 15 июля, когда активисты выбежали на поле во время финала Чемпионата мира по футболу в Лужниках.
Трем девушкам и основателю арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит штраф от одной до полутора тысяч рублей по административной статье о незаконном ношении форменной одежды. Это уже второе разбирательство по итогам инцидента на финале Чемпионата мира. Ранее тот же Хамовнический суд признал активистов виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Им назначили 15 суток административного ареста. Кроме того, всем четверым в течение трех лет запретили посещать официальные спортивные мероприятия.
Верзилов и участницы Pussy Riot выбежали на поле примерно в середине матча между Францией и Хорватией. Акция носила название «Милиционер вступает в игру», ее целью было освобождение политзаключенных, в том числе украинского режиссера Олега Сенцова.
Акция Pussy Riot была приурочена к 11-летию со дня смерти поэта Дмитрия Пригова.
Комментарии4
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olegleon 25 июля 2018 | 00:14
ну с тремя то всё понятно. а вот когда у Верзилова "pussy" появилась, чтобы устроить riot???
asokol 25 июля 2018 | 00:23
А что говорит об оскорблении чуйств посредством незаконного ношения полицайской формы пято-шестой Трулльский собор? Эй, подлые и вонючие портянки, докладывайте.
mikhail_spb_ 25 июля 2018 | 00:25
То есть покупать в "военторге" и носить российскую военную форму можно, а ментовскую нельзя?
needroid 25 июля 2018 | 00:36
mikhail_spb_: её просто нельзя носить активистам ЛГБТ и прочим пи@...ам