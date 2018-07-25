В суде сегодня рассмотрят административное дело в отношении участников Pussy Riot за ношение полицейской формы

В Хамовническом суде Москвы сегодня рассмотрят административное дело в отношении участников Pussy Riot за ношение полицейской формы. Речь идет о событиях 15 июля, когда активисты выбежали на поле во время финала Чемпионата мира по футболу в Лужниках.

Трем девушкам и основателю арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит штраф от одной до полутора тысяч рублей по административной статье о незаконном ношении форменной одежды. Это уже второе разбирательство по итогам инцидента на финале Чемпионата мира. Ранее тот же Хамовнический суд признал активистов виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Им назначили 15 суток административного ареста. Кроме того, всем четверым в течение трех лет запретили посещать официальные спортивные мероприятия.

Верзилов и участницы Pussy Riot выбежали на поле примерно в середине матча между Францией и Хорватией. Акция носила название «Милиционер вступает в игру», ее целью было освобождение политзаключенных, в том числе украинского режиссера Олега Сенцова.

Акция Pussy Riot была приурочена к 11-летию со дня смерти поэта Дмитрия Пригова.