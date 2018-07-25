В суде Петрозаводска вновь рассматривают дело главы Карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
Историка подозревают в насилии в отношении приемной дочери.
Новое уголовное дело против историка Юрия Дмитриева начнут рассматривать утром в Петрозаводском городском суде. Раннее главу карельского «Мемориала» подозревали в изготовлении порнографии, однако суд его оправдал, назначив лишь ограничение свободы по другой статье – за хранение оружия.
Впрочем, прокуратура обжаловала приговор, и в конце прошлого месяца историка задержали на выезде из Петрозаводска. Дмитриева вновь арестовали – на 2 месяца. Сейчас ему выдвигают уже новое обвинение – в сексуальном насилии над приемной дочерью. Историку может грозить до 20 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать судья Александр Мерков.
Дмитриев занимался исследований массовых захоронений времён Большого террора.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 25 июля 2018 | 00:23
Видимо, один из разоблачённых Дмитриевым сталинских палачей является дедом кому-то из чекистских начальничков, раз ему мстят столь остервенело?
prusol 25 июля 2018 | 00:29
mikhail_spb_: А если бы такое произошло с близким Вам ребёнком? Вы бы тоже верещали о мести?
prusol 25 июля 2018 | 00:27
Кто из нормальных людей может представить такую картину, когда в их дружной семье папа раздевает одиннадцатилетнюю девочку до гола и начинает её фотографировать, а девочка при этом покорно молчит? Это может означать только одно: ребёнок запуган, подавлен, овеян страхом разоблачения, ведь девочка достаточно взрослая и она понимает, что то, что с ней делают - это не нормально. Поэтому этот Дмитриев заслуживает самого сурового наказания.
polikarpich 25 июля 2018 | 00:40
prusol: Это откуда такие фантазии? Вы видели вообще эти фотографии?
Ясно же видно, что его просто пытаются закрыть любым путём. Не одно - так другое, не другое - так третье...
prusol 25 июля 2018 | 00:50
polikarpich: Это не "фантазии", а материалы дела.
polikarpich 25 июля 2018 | 01:26
prusol: И где же можно на них взглянуть и убедиться в истинности?
parasuk_ 25 июля 2018 | 01:00
В этом мемориале каждый первый наркоторговец или педофил. Правильно их в иностранные агенты записали, очень уж мерзкие типы сбились в мемориальную кучку
polikarpich 25 июля 2018 | 01:31
parasuk_: А подробней можно? Кто, где, когда, за что, статья, срок? Если так дело обстоит, что "каждый первый", то список должен быть большим.
Или это просто "свистёж" из методички, который я раз десятый читаю, не меньше?