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00:00, 25 июля 2018

В Ярославле сегодня могут избрать меру пресечения фигурантам дела о пытках в ярославской колонии

В Ярославле сегодня могут избрать меру пресечения фигурантам дела о пытках в ярославской колонии. На данный момент задержаны шестеро сотрудников учреждения.

Судебное заседание состоится после ознакомления с материалами дела в первой половине дня. Предполагается, что оно пройдет в Заволжском или Кировском суде, сообщил ТАСС источник в правоохранительных службах региона. Впрочем, в пресс-службе Ярославского областного суда отметили, что пока ходатайство об избрании меры пресечения для сотрудников колонии не поступило.

Следственный комитет начал расследование после публикации в «Новой газете» видео с издевательствами над заключенным ярославской исправительной колонии №1 Евгением Макаровым. 10-минутную запись, сделанную летом прошлого года, предоставил фонд «Общественный вердикт». На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину в наручниках. В настоящее время следствием установлены личности всех, кто принимал в этом участие. Также СК проверяет действия бывшего следователя Родиона Свирского, который год назад отказал в возбуждении дела по данному факту.

Накануне по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело об избиении заключенного в ярославской колонии было передано в центральный аппарат ведомства.

Комментарии

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danko_voila 25 июля 2018 | 00:09

Где старая вальтчица данко1 спец по пыткам?

serge_moro 25 июля 2018 | 00:09

danko_voila: Только полные дебилы могли проголосовать в марте этого года снова за Путина. Теперь получайте тотальный ГУЛАГ с пытками , ликвидацию пенсионеров и расширение дополнительных санкций. Россияне заслужили Путина и он вправе их пытать, убивать и все их имущество отбирать. Все закономерно

danko_voila 25 июля 2018 | 00:11

serge_moro: а лучше за Порошенко, да хохлотролль? Или за Клинтошу.

danko_voila 25 июля 2018 | 00:13

serge_moro: за майданутых, за Кличко, Савченко, и кто у вас там ещё из неодекватных фашистов? Бабка данко1, дед ведемченко? Покойный.

patrikk_1 25 июля 2018 | 00:23

В Ярославле сегодня могут избрать меру пресечения фигурантам дела о пытках в ярославской колонии...

Они ещё на свободе? Давно должны сидеть.

prusol 25 июля 2018 | 00:38

patrikk_1: Согласна с Вами.

palmcoast___ 25 июля 2018 | 00:40

Сажайте гады, всех ни пересажаете.

olegleon 25 июля 2018 | 00:11

serge_moro: ты сегодня вместо данко1 ?!
хорошо получается

danko_voila 25 июля 2018 | 00:15

olegleon: не волнуйся, старая мразь данко1 ещё придёт. Свой пост она не отдаст. Путин её. Все воры! Банда! Озеро!

palmcoast___ 25 июля 2018 | 00:43

danko_voila: Где старая вальтчица данко1 спец по пыткам?///

Пытает задержанных по пяткам, где жешь еще. Сейчас бутылку будет в зад совать.

mikhail_spb_ 25 июля 2018 | 00:18


Окажется, что все садюги-вертухаи уволились из гулага перед тем, как начали пытать.
А следак, так тот вообще отдаёт воинский долг Родине.

danko_voila 25 июля 2018 | 00:20

mikhail_spb_: окажется, возможно, вероятно, наверное, мильтоны, пролонгация, кадырка, пропиндосить. Уволить, следак, вообще. Долг. Тролль юмроной. Хокол.

vlastimil_popogrebski 25 июля 2018 | 00:18

Эти горе-вертухаи отработанный материал. Стране нужны новые герои ФСИН, настоящие целеустремлённые и непоколебимые стражи, способные без проблем и осечек обрабатывать многомиллионные потоки врагов народа и политзеков, которые вот-вот с осени должны хлынуть по тюрьмам

salut__521 25 июля 2018 | 00:33

Ну не уверен насчет меры пресечения, но смутно подозреваю, что на волне пыточных успехов стоит организовать Международный Московский пыткофестиваль с следующими номинациями, как то:
- за лучшую пытку на стадии обезьянника в ОВД;
- то же на стадии следствия в СИЗО;
- то же на стадии наказания в тюрме;
- лучшему пыточнику-практиканту;
- лучшему по профессии;
и
- гран-при "Золотая Дыба" за вклад в развитие российского пыточного искусства
(Прим. Фюреру не более 2-х гран-при подряд)

prusol 25 июля 2018 | 00:41

Вот сегодня и увидим какое оно - наше современное государство.

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