В Ярославле сегодня могут избрать меру пресечения фигурантам дела о пытках в ярославской колонии
В Ярославле сегодня могут избрать меру пресечения фигурантам дела о пытках в ярославской колонии. На данный момент задержаны шестеро сотрудников учреждения.
Судебное заседание состоится после ознакомления с материалами дела в первой половине дня. Предполагается, что оно пройдет в Заволжском или Кировском суде, сообщил ТАСС источник в правоохранительных службах региона. Впрочем, в пресс-службе Ярославского областного суда отметили, что пока ходатайство об избрании меры пресечения для сотрудников колонии не поступило.
Следственный комитет начал расследование после публикации в «Новой газете» видео с издевательствами над заключенным ярославской исправительной колонии №1 Евгением Макаровым. 10-минутную запись, сделанную летом прошлого года, предоставил фонд «Общественный вердикт». На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину в наручниках. В настоящее время следствием установлены личности всех, кто принимал в этом участие. Также СК проверяет действия бывшего следователя Родиона Свирского, который год назад отказал в возбуждении дела по данному факту.
Накануне по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело об избиении заключенного в ярославской колонии было передано в центральный аппарат ведомства.
Комментарии15
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danko_voila 25 июля 2018 | 00:09
Где старая вальтчица данко1 спец по пыткам?
serge_moro 25 июля 2018 | 00:09
danko_voila: Только полные дебилы могли проголосовать в марте этого года снова за Путина. Теперь получайте тотальный ГУЛАГ с пытками , ликвидацию пенсионеров и расширение дополнительных санкций. Россияне заслужили Путина и он вправе их пытать, убивать и все их имущество отбирать. Все закономерно
danko_voila 25 июля 2018 | 00:11
serge_moro: а лучше за Порошенко, да хохлотролль? Или за Клинтошу.
danko_voila 25 июля 2018 | 00:13
serge_moro: за майданутых, за Кличко, Савченко, и кто у вас там ещё из неодекватных фашистов? Бабка данко1, дед ведемченко? Покойный.
patrikk_1 25 июля 2018 | 00:23
В Ярославле сегодня могут избрать меру пресечения фигурантам дела о пытках в ярославской колонии...
Они ещё на свободе? Давно должны сидеть.
prusol 25 июля 2018 | 00:38
patrikk_1: Согласна с Вами.
palmcoast___ 25 июля 2018 | 00:40
Сажайте гады, всех ни пересажаете.
olegleon 25 июля 2018 | 00:11
serge_moro: ты сегодня вместо данко1 ?!
хорошо получается
danko_voila 25 июля 2018 | 00:15
olegleon: не волнуйся, старая мразь данко1 ещё придёт. Свой пост она не отдаст. Путин её. Все воры! Банда! Озеро!
palmcoast___ 25 июля 2018 | 00:43
danko_voila: Где старая вальтчица данко1 спец по пыткам?///
Пытает задержанных по пяткам, где жешь еще. Сейчас бутылку будет в зад совать.
mikhail_spb_ 25 июля 2018 | 00:18
Окажется, что все садюги-вертухаи уволились из гулага перед тем, как начали пытать.
А следак, так тот вообще отдаёт воинский долг Родине.
danko_voila 25 июля 2018 | 00:20
mikhail_spb_: окажется, возможно, вероятно, наверное, мильтоны, пролонгация, кадырка, пропиндосить. Уволить, следак, вообще. Долг. Тролль юмроной. Хокол.
vlastimil_popogrebski 25 июля 2018 | 00:18
Эти горе-вертухаи отработанный материал. Стране нужны новые герои ФСИН, настоящие целеустремлённые и непоколебимые стражи, способные без проблем и осечек обрабатывать многомиллионные потоки врагов народа и политзеков, которые вот-вот с осени должны хлынуть по тюрьмам
salut__521 25 июля 2018 | 00:33
Ну не уверен насчет меры пресечения, но смутно подозреваю, что на волне пыточных успехов стоит организовать Международный Московский пыткофестиваль с следующими номинациями, как то:
- за лучшую пытку на стадии обезьянника в ОВД;
- то же на стадии следствия в СИЗО;
- то же на стадии наказания в тюрме;
- лучшему пыточнику-практиканту;
- лучшему по профессии;
и
- гран-при "Золотая Дыба" за вклад в развитие российского пыточного искусства
(Прим. Фюреру не более 2-х гран-при подряд)
prusol 25 июля 2018 | 00:41
Вот сегодня и увидим какое оно - наше современное государство.