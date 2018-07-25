В Ярославле сегодня могут избрать меру пресечения фигурантам дела о пытках в ярославской колонии. На данный момент задержаны шестеро сотрудников учреждения.

Судебное заседание состоится после ознакомления с материалами дела в первой половине дня. Предполагается, что оно пройдет в Заволжском или Кировском суде, сообщил ТАСС источник в правоохранительных службах региона. Впрочем, в пресс-службе Ярославского областного суда отметили, что пока ходатайство об избрании меры пресечения для сотрудников колонии не поступило.

Следственный комитет начал расследование после публикации в «Новой газете» видео с издевательствами над заключенным ярославской исправительной колонии №1 Евгением Макаровым. 10-минутную запись, сделанную летом прошлого года, предоставил фонд «Общественный вердикт». На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину в наручниках. В настоящее время следствием установлены личности всех, кто принимал в этом участие. Также СК проверяет действия бывшего следователя Родиона Свирского, который год назад отказал в возбуждении дела по данному факту.

Накануне по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело об избиении заключенного в ярославской колонии было передано в центральный аппарат ведомства.