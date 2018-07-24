Звонарей в православных храмах все чаще заменяют роботы

Системы стоят от 80 до 500 тысяч рублей, в зависимости от производителя, сложности в доставке и установке, — пишет издание Медуза.

Храмов становится все больше, а звонарей не хватает, — рассказал в эфире «Эха Москвы» руководитель московской школы звонарей Илья Дроздихин.

По данным РПЦ, сейчас в России около 40 тысяч храмов. При нынешних темпах строительства, через 30 лет их будет вдвое больше.