Звонарей в православных храмах все чаще заменяют роботы
Системы стоят от 80 до 500 тысяч рублей, в зависимости от производителя, сложности в доставке и установке, — пишет издание Медуза.
Храмов становится все больше, а звонарей не хватает, — рассказал в эфире «Эха Москвы» руководитель московской школы звонарей Илья Дроздихин.
По данным РПЦ, сейчас в России около 40 тысяч храмов. При нынешних темпах строительства, через 30 лет их будет вдвое больше.
Комментарии5
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danko1 24 июля 2018 | 23:10
Храмов становится всё больше, прихожан катастрофически на них не хватает.
Осталось роботами попов и прихожан заменить, а Гундяй будет сдачей в аренду захапанной недвижимости заниматься и на яхтах кататься.
edun1952 24 июля 2018 | 23:13
Да и патриарха можно.Робот подешевле часиков преосвященства обойдется...
bsg1979 24 июля 2018 | 23:16
Эксклюзив ЭХА!!! пишет Медуза...
ulagai 24 июля 2018 | 23:17
драм машина и поп читающий рэп,приток бабла обеспечен.
stebinmaku 24 июля 2018 | 23:20
А профессия тех, кто их обсуживает, называется "оператор колокольни с ЧПУ" )