Дочь президента США Иванка Трамп закрывает фирму с именным брендом ювелирных украшений, обуви и аксессуаров

По сведениям Уолл-стрит джорнал, Абигейл Клем, возглавившая фирму весной прошлого года, уже уведомила всех 18 сотрудников о закрытии бизнеса. Сама 36-летняя Иванка Трамп утверждает, что намерена сконцентрироваться на работе в качестве специального советника Дональда Трампа.