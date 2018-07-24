Дочь президента США Иванка Трамп закрывает фирму с именным брендом ювелирных украшений, обуви и аксессуаров
По сведениям Уолл-стрит джорнал, Абигейл Клем, возглавившая фирму весной прошлого года, уже уведомила всех 18 сотрудников о закрытии бизнеса. Сама 36-летняя Иванка Трамп утверждает, что намерена сконцентрироваться на работе в качестве специального советника Дональда Трампа.
Комментарии2
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fresh_breeze 24 июля 2018 | 23:15
Закрывает фирму??? Даже не знаю, где теперь обувь покупать.
Про аксессуары так вообще молчу, не с чем на улицу будет выйти.
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"Иванка Трамп утверждает, что намерена сконцентрироваться на работе в качестве специального советника Дональда Трампа."
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Ну, если всё, что Дональд выдал за последние несколько месяцев, типа пошлин на импорт из ЕС, Китая и некоторых других; перенос посольства США в Иерусалим; а также выход из договора с Ираном — это всё советы Иванки, то скучно от такого советника не будет никому, в т.ч. самому Трампу.
jetsam 24 июля 2018 | 23:40
fresh_breeze: это все ее муж.