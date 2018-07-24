Британский принц Гарри и певец Элтон Джон создают организацию по борьбе со СПИДом
Об этом они объявили на конференции в Амстердаме по противодействию вирусу иммунодефицита. Организация будет работать над предотвращением заражения ВИЧ среди молодежи, и, в частности, мужчин. По сведениям телеканала Скай Ньюс, на реализацию проекта будут направлены миллиарды долларов. В апреле этого года Элтон Джон сообщил, что несколько лет является носителем ВИЧ.
Комментарии2
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olegleon 24 июля 2018 | 23:15
....на реализацию проекта будут направлены миллиарды долларов пенсионеров
fresh_breeze 24 июля 2018 | 23:39
"В апреле этого года Элтон Джон сообщил, что несколько лет является носителем ВИЧ."
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Хм... а его-то где угораздило, с его-то возможностями?