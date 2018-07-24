Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал русскоязычного политика Зеэва Элькина в борьбе за пост мэра Иерусалима

Об этом глава израильского кабмина написал в «Твиттере». В настоящее время Элькин занимает пост министра по делам Иерусалима. В прошлом он неоднократно сопровождал Нетаньяху во время его визитов в Россию, где, в частности, на переговорах переводил главе правительства.