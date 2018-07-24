Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал русскоязычного политика Зеэва Элькина в борьбе за пост мэра Иерусалима
Об этом глава израильского кабмина написал в «Твиттере». В настоящее время Элькин занимает пост министра по делам Иерусалима. В прошлом он неоднократно сопровождал Нетаньяху во время его визитов в Россию, где, в частности, на переговорах переводил главе правительства.
Комментарии3
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olegleon 24 июля 2018 | 23:13
"переводил главе правительства. "
много наверное перевёл, если премьер его поддержать решил ))
mordvinyka_zabiyka 24 июля 2018 | 23:18
olegleon: а Элька поддержала??
boseal 24 июля 2018 | 23:32
Никогда бы не подумал, что в Израиле есть "русскоязычный политик"...