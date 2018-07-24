Анатолий Чубайс может быть допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении 240 миллионов рублей у МРСКЦентра
Глава Роснано Анатолий Чубайс может быть допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении 240 миллионов рублей у МРСКЦентра. Как сообщил Интерфаксу ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, сегодня в Мещанском суде об этом ходатайствовали адвокаты, и прокуратура против заявленного ходатайства не возражала. По словам Мельникова, на скамье подсудимых пять человек, они находятся под стражей уже несколько лет. За это время один из них – Александр Пивоваров – получил инвалидность, и ОНК будет добиваться его освобождения.
Комментарии4
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olegleon 24 июля 2018 | 23:09
- Свидетель Чубайс, хищение происходило так, как его описал обвинитель?
- Нет, но его план тоже неплох.
exoxoexoxo 24 июля 2018 | 23:11
Хорошо что А.Чубайс не еврей! Может и посадят за воровство !
valia47 24 июля 2018 | 23:18
Пока Чубайс не за решеткой надеяться на улучшения не приходится.
ed10075 24 июля 2018 | 23:22
Есть надежда, что в качестве обвиняемого. Пора бы уже. Заслужил.