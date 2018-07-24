Дональд Трамп обеспокоен тем, что Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие выборы в США
Дональд Трамп обеспокоен тем, что Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие выборы в США в пользу Демократической партии. Об этом он написал у себя в Twitter. Между тем, американские сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес работают над межпартийным законопроектом по расширению антироссийских санкций. Как сообщается на сайте Грэма, новый пакет ограничений коснется «энергетического и финансового секторов, а также суверенного госдолга России». Планируется «усилить воздействие на российских олигархов и компании с участием госкапитала».
Тем временем, еще двое американских сенаторов Крис Ван Холлен и Пэти Туми просят министра финансов Стивена Мнучина ввести финансовые санкции против 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб. Против них в США выдвинуты обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Как пишет издание «Хилл», сенаторы попросили главу Минфина использовать свою «законную власть».
Комментарии15
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nitinol 24 июля 2018 | 23:05
Очухался?
danko1 24 июля 2018 | 23:13
nitinol: Раздвоение личности у Трампа.
Забыл, что говорил на днях, что верит Путину о невмешательстве России в выборы.
Неадекваты нашли друг друга.
Только наш неадекват опаснее, на него управы в отличие от Трампа нет.
navsegda 24 июля 2018 | 23:16
danko1: Не , царь хороший , бояре плохие , российские силовики вмешиваются в выборы , а Путин такой - Ну , пацаны, вы чё ,так нельзя , не по понятиям ...
patrikk_1 24 июля 2018 | 23:42
Дональд Трамп обеспокоен тем, что Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие выборы в США в пользу Демократической партии...
В пользу Демократической партии? Наверное повар Е.Пригожин хочет уравновесить власть в Америке, и если президент США представитель "республиканцев", то в Конгрессе должно быть "демократическое" большинство.
danko_voila 24 июля 2018 | 23:42
danko1: бабка данко1 неодекватнвя а ты обеспокоена? Друг друга. Нет. Не стёрлась?
serge_moro 24 июля 2018 | 23:26
danko1: Любой шаг Путина ведет только к расширению санкций. Классный стратег и тактик Путин . Все делает ,чтобы зажали в тиски страну . Рейдкой породы человек. Собчак выкопал редчайшую человеческую породу , породу которая медленно разрушает Россию и ставит ее на грань распада и выживания.
olegleon 24 июля 2018 | 23:07
"ввести финансовые санкции против 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб"
у них, видимо, есть недвижимость в США и открыты счета там?
когда паранойя настигает власть, то это уже начала маразма.
tks 24 июля 2018 | 23:16
olegleon: Смотрите первую часть. В ней главное. Или вам, как Штирлицу только "помнится всегда последнее"?
olegleon 24 июля 2018 | 23:20
tks: а там "работают", "планируют", "мечтают" и т.п. это не может быть главным. а вот Мнучин это реальность
sadda 24 июля 2018 | 23:08
Понятно теперь почему Трамп лебезил перед Путиным в Хельсинки. Хотел его умаслить, чтобы он не помогал демократам на выборах.
navsegda 24 июля 2018 | 23:11
Понтовались хотели стать типа сверхдержавой , а получилось международное пугало , чуть какое говно - рука москвы
Теперь не отмыться , это по жизни
tks 24 июля 2018 | 23:13
И вот опять: начинается!
А ведь сколько надежд было, сколько надежд!!
vlastimil_popogrebski 24 июля 2018 | 23:14
Зато как Владимир Владимирович этого фраера заморского нагнул
boseal 24 июля 2018 | 23:21
Вова наверно написал Трампу, мол ты хоть по волнуйся для вида, а то совсем "засыпешься".
tremens_delirium 24 июля 2018 | 23:36
Трамп чувствует, что не дорабатывает, что какие-то указания из Москвы тормозятся инстанциями в Штатах.
Так что на следующих выборах могут назначить президентом более аккуратного и целеустремлённого президента.