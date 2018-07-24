Дональд Трамп обеспокоен тем, что Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие выборы в США в пользу Демократической партии. Об этом он написал у себя в Twitter. Между тем, американские сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес работают над межпартийным законопроектом по расширению антироссийских санкций. Как сообщается на сайте Грэма, новый пакет ограничений коснется «энергетического и финансового секторов, а также суверенного госдолга России». Планируется «усилить воздействие на российских олигархов и компании с участием госкапитала».

Тем временем, еще двое американских сенаторов Крис Ван Холлен и Пэти Туми просят министра финансов Стивена Мнучина ввести финансовые санкции против 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб. Против них в США выдвинуты обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Как пишет издание «Хилл», сенаторы попросили главу Минфина использовать свою «законную власть».