Полиция Хьюстона опубликовала видео и снимки мужчины, подозреваемого в убийстве кардиолога Марка Хаускнекта

Врач лечил бывшего президента США Джорджа Буша — старшего. По данным следствия, 20 июля 65-летний Хаускнект, ехавший на велосипеде, был убит двумя выстрелами, которые сделал другой велосипедист, следовавший за ним. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако полиция знает как он выглядел.