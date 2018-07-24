Полиция Хьюстона опубликовала видео и снимки мужчины, подозреваемого в убийстве кардиолога Марка Хаускнекта
Врач лечил бывшего президента США Джорджа Буша — старшего. По данным следствия, 20 июля 65-летний Хаускнект, ехавший на велосипеде, был убит двумя выстрелами, которые сделал другой велосипедист, следовавший за ним. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако полиция знает как он выглядел.
Комментарии4
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olegleon 24 июля 2018 | 22:49
а по камерам уличного наблюдения не судьба проследить куда он поехал и откуда приехал? или дело в пустыне было?
jetsam 24 июля 2018 | 22:50
вот просто интересно - два выстрела и на велосипеде.
какой же мотив должен быть???????????????????????
boseal 24 июля 2018 | 23:00
jetsam: Не пропустил.
jetsam 24 июля 2018 | 23:43
boseal: на велике???
это все равно что на рельсах сказать "подвинься, василий иванович, сесть некуда"