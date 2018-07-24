Спикер палаты представителей США не станет приглашать Путина выступить в конгрессе в случае его визита в Вашингтон
Спикер палаты представителей США не станет приглашать Владимира Путина выступить в конгрессе в случае его визита в Вашингтон. По словам Пола Райана, возможность выступить перед конгрессменами Штаты предоставляют своим союзникам. Ранее президент Трамп сообщил о намерении пригласить Путина посетить Вашингтон осенью этого года.
Комментарии11
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danko1 24 июля 2018 | 22:42
Любят нашего "царя" на Западе унижать.
Из Австралии, где он находился под защитой эскадры военных кораблей, он вообще позорно бежал, оскорбившись на то, что ему руки не подают и обедать с ним за одним столом не желают.
Это в России, той, что Путин, воры и коррупционеры уважаемые люди среди правящих бандитов, а в цивилизованных странах их презирают.
boldu1n 24 июля 2018 | 23:02
danko1: Даунко....у тебя болезнь путена...
liliputin_fashist 24 июля 2018 | 23:08
boldu1n: Правда глаз колет?)))) Да, портянка?))))
glotov 24 июля 2018 | 22:43
Конгресс напрасно из себя невинность строит. Там скорее публичный дом, нежели институт благородных девиц.
olegleon 24 июля 2018 | 22:47
glotov: видимо в Конгресс поступило несколько просьб из Кремля разрешить выступить )))
забавные они. похоже на
"- я за тебя замуж не выйду!
- да я и знакомиться с тобой не хочу даже, не то что замуж звать"
nitinol 24 июля 2018 | 23:00
glotov 22:43:
///...Там скорее публичный дом, нежели институт благородных девиц.///
Раньше ВВП в приличные дома не пускали, а теперь даже от публичного дома отказывают. Как жить?
fresh_breeze 24 июля 2018 | 22:52
"Спикер палаты представителей США не станет приглашать Владимира Путина выступить в конгрессе в случае его визита в Вашингтон."
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Дорогие вы наши американские ребятУшки, а разве ВВП изъявлял желание уподобляться разным клоунам, которых вы приглашали туда и которые, загордившись, толкали спичи с той трибуны, в основном благодаря вас за помощь в переворотах, благодаря коим они оказались у власти? Путину вас благодарить не за что, его выбрал народ, а не майданные боевики. Такшта, расслабьтесь и помечтайте.
raffal 24 июля 2018 | 23:14
fresh_breeze: благодаря вас за помощь в переворотах, благодаря коим они оказались у власти?
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Вы имеете ввиду Асада? Это ведь классическая хунта, пришедшая к власти в результате военного переворота. И, тем более, алавитского меньшинства.
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fresh_breeze:...его выбрал народ...Это Вы, полагаю, л В.В.Путине?
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Если да, то поясните, были ли президентские выборы в России открытыми, состязательными, с равными возможностями для всех кандидатов, равным доступом к федеральным СМИ, реальными, зубодробительными дебатами (не путать с постановочными "встречами с народом" и прочими шоу-бенифисами), схватками предвыборных программ, жёсткой конкуренцией всех кандидатов, ключая "нацлидера"? Всего этого не было. Не было! Значит, и выборов не было.
boseal 24 июля 2018 | 22:58
Уверен, что ВВП сразу после этих слов избил "Димона", бросил Навального на очередные 15 суток в кровавые казематы и запил горькую).
P.S. Главное чтобы Порошенко со столиком пригласили к Белому Дому чебуреки продавать, а то помрут лидеры с голодухи. Хотя могут и со смеху).
vilingrad 24 июля 2018 | 22:59
Он там обосрется- от волненья. От безнадеги, так сказать, и помутненья. Слабоват животиком наш подполковничек- без ручных журналюг и видеотрюков не потянет. Обязательно Вовку пронесет:)
zayac4 24 июля 2018 | 23:10
Ату его, ату!