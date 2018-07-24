Спикер палаты представителей США не станет приглашать Путина выступить в конгрессе в случае его визита в  Вашингтон

Спикер палаты представителей США не станет приглашать Владимира Путина выступить в конгрессе в случае его визита в Вашингтон. По словам Пола Райана, возможность выступить перед конгрессменами Штаты предоставляют своим союзникам. Ранее президент Трамп сообщил о намерении пригласить Путина посетить Вашингтон осенью этого года.