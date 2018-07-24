Арестованная в США россиянка Мария Бутина, содержится в одиночной камере

Об этом сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл. По его словам, американские адвокаты Бутиной почти каждый день навещают ее. Она находится в «заключении под защитой», и потому ее содержат отдельно от других заключенных, пояснил Дрисколл. Адвокат отметил, что через какое-то время россиянке разрешат делать звонки.