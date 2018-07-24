Арестованная в США россиянка Мария Бутина, содержится в одиночной камере
Об этом сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл. По его словам, американские адвокаты Бутиной почти каждый день навещают ее. Она находится в «заключении под защитой», и потому ее содержат отдельно от других заключенных, пояснил Дрисколл. Адвокат отметил, что через какое-то время россиянке разрешат делать звонки.
Комментарии10
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midnightblues 24 июля 2018 | 22:38
Тяжело
Для гражданки,ложившейся под любого такое перенести непросто
boldu1n 24 июля 2018 | 22:46
midnightblues: Пытать суку... и на костёр... Шпиёнка путена ещё и мораль там американских женщин подрывала...
olegleon 24 июля 2018 | 22:44
у нас бы уже профессиональные правозащитники кричали бы про нарушения элементарных прав и про несоответствие условий заключения тяжести возможного преступления.
только бы наша власть не стала копировать американцев и не начала сажать в тюрьму тех, кто не зарегистрировался в качестве "иностранного агента"
boldu1n 24 июля 2018 | 22:51
olegleon: у нас бы уже профессиональные правозащитники кричали бы про нарушения элементарных прав...
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Не кусай лапу кормящего.
aleksandr39 24 июля 2018 | 23:16
olegleon: Капитан ,не переживай после освобождения Бутина будет как Анька Чапман вести программу в зомбоящике .
davi__koloradov 24 июля 2018 | 22:46
На путинских шпионок с пониженной социальной ответственностью отдельных камер не напасёшься. В общую ее, поближе к народу.
jetsam 24 июля 2018 | 22:54
если читать пармскую обитель - Фабрицио это не удержало...
prusol 24 июля 2018 | 23:04
Неплохие условия содержания.
ulagai 24 июля 2018 | 23:30
Её ждет в своей камере,большой любитель оружия-Витёк Бут.У него такой ПЗРК.
v_bnd 24 июля 2018 | 23:31
"американские адвокаты Бутиной почти каждый день навещают ее" - не расеюшка ж поди. То к Сенцову - даже омбудсмен не может, он жЫж тирарист - "имел намерение" взорвать памятник Ленину !
"ее содержат отдельно от других заключенных" - кого от кого "защищают" ? :)