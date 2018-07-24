Адвокаты Карины Цуркан пожаловались в ВС на зампреда Мосгорсуда Дмитрия Фомина
Адвокаты «Команды 29» Иван Павлов и Евгений Смирнов считают, что действия Фомина нарушают право на защиту. В интервью РБК адвокаты рассказали, что Мосгорсуд запретил защитникам копировать и даже переписывать любые материалы по делу Цуркан, причем даже те, которые не содержат секретных данных. Бывшая топ-менеджер «Интер-РАО» обвиняется в шпионаже.
Комментарии2
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tks 24 июля 2018 | 22:45
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.
jetsam 24 июля 2018 | 22:45
"звезду Дмитрию Фомину" (с)Екатерина.
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"Встречаю я Сережку Фомина
- А он Герой Советского Союза..."
--- (с) В.Высоцкий * Про Сережку Фомина
а если серьезно - Фомин не дал стырить казенное - ксерокс денег стоит, платить надо, а не халявничать!
да и папка с документами за казенный счет - портится при открывании туда-сюда... на всех не напасешься...
да и мало что попутно скопируют - потом им дело заведут - вот он об них и позаботился!
не ценят у нас заботу, ох не ценят......