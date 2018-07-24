Адвокаты Карины Цуркан пожаловались в ВС на зампреда Мосгорсуда Дмитрия Фомина

Адвокаты «Команды 29» Иван Павлов и Евгений Смирнов считают, что действия Фомина нарушают право на защиту. В интервью РБК адвокаты рассказали, что Мосгорсуд запретил защитникам копировать и даже переписывать любые материалы по делу Цуркан, причем даже те, которые не содержат секретных данных. Бывшая топ-менеджер «Интер-РАО» обвиняется в шпионаже.