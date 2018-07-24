Совет Федерации предлагает запретить помещать подсудимых в «клетки» или «аквариумы» в зале суда
Сенаторы подготовили соответствующий законопроект, он находится на согласовании.
Находясь в огороженном пространстве, подсудимый оказывается изолирован от судебного заседания. В первую очередь это касается контакта с адвокатом и, соответственно, реализации права на получение квалифицированной юридической помощи, пояснил ТАСС глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он также обратил внимание на морально-психологический аспект данной проблемы и напомнил, что в советский период металлических сооружений для подсудимых не было. Первый раз «клетка» была установлена на процессе по делу Чикатило в 1992 году, чтобы предотвратить самосуд над серийным убийцей. По словам сенатора, вопрос демонтажа любых ограждающих конструкций в залах суда потребует усиления режима безопасности, и в первую очередь это коснется конвойной службы. Кроме того, в обсуждении инициативы должны участвовать Минюст и Федеральная служба судебных приставов.
Убрать до конца года «клетки» из судов ранее потребовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, эти сооружения унижают человеческое достоинство. Держать в них людей, еще ни в чем не обвиненных – негуманно.
Спикер обратила внимание на опыт европейских стран, где подсудимый сидит в суде рядом с адвокатом.
Комментарии9
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vlastimil_popogrebski 24 июля 2018 | 22:36
Власти Готовятся к массовым политическим процессам по образцу 30х годов. Трансляция в тв и интернете будет привлекать миллионы людей и необходимо показать миру всю гуманность судебно-исправительной системы РФ.
gordy 24 июля 2018 | 22:41
"Совет Федерации предлагает запретить помещать подсудимых в «клетки» или «аквариумы» в зале суда"
"В первую очередь это касается контакта с адвокатом и, соответственно, реализации права на получение квалифицированной юридической помощи, пояснил ТАСС глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас."
Так что это не СФ предлагает, а Конституция требует?
ematveev 24 июля 2018 | 23:10
gordy:
Это слова Клишаса. И ваша их интерпретация.
В Конституции лишь задекларировано право. А клетка реализовывать это право (на защиту и т.д.) не мешает.
olegleon 24 июля 2018 | 22:40
так может различать по степени тяжести преступления? если человека судят за ДТП то он не убежит. а если за несколько убийств, то ему терять нечего.
grishakras 24 июля 2018 | 22:52
Сенаторы- дворники , наконец то дотумкали , что нехорошо человека держать в клетке.
cite 24 июля 2018 | 22:58
Сначала надо запретить судить без вины виноватых.
prusol 24 июля 2018 | 23:01
Прекрасная новость.
komandarm____68 24 июля 2018 | 23:02
А если их 10 или 15? Таких как банда ГТА... Придурочная добродетель...)
v_bnd 24 июля 2018 | 23:42
Во, лучче сразу расстреливать - деде Феликс одобряет :) Х@ло на Валааме может даже свечку поставит. Если не будет занят. Вставлянием "свечки" еще жЫвым своим почитателям/пох@истам/и другим борцам со здравым смыслом :)