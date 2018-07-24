"Совет Федерации предлагает запретить помещать подсудимых в «клетки» или «аквариумы» в зале суда"

Сенаторы подготовили соответствующий законопроект, он находится на согласовании.

Находясь в огороженном пространстве, подсудимый оказывается изолирован от судебного заседания. В первую очередь это касается контакта с адвокатом и, соответственно, реализации права на получение квалифицированной юридической помощи, пояснил ТАСС глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он также обратил внимание на морально-психологический аспект данной проблемы и напомнил, что в советский период металлических сооружений для подсудимых не было. Первый раз «клетка» была установлена на процессе по делу Чикатило в 1992 году, чтобы предотвратить самосуд над серийным убийцей. По словам сенатора, вопрос демонтажа любых ограждающих конструкций в залах суда потребует усиления режима безопасности, и в первую очередь это коснется конвойной службы. Кроме того, в обсуждении инициативы должны участвовать Минюст и Федеральная служба судебных приставов.

Убрать до конца года «клетки» из судов ранее потребовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, эти сооружения унижают человеческое достоинство. Держать в них людей, еще ни в чем не обвиненных – негуманно.

Спикер обратила внимание на опыт европейских стран, где подсудимый сидит в суде рядом с адвокатом.