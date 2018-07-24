Глава «Роснано» Анатолий Чубайс может быть допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении 240 млн рублей у ОАО «МРСКЦентра», сообщил «Эху Москвы» ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Он отметил, что прокуратура не возражала против заявленного ходатайства.