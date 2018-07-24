Анатолий Чубайс может быть допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении 240 млн рублей у ОАО МРСКЦентра
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс может быть допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении 240 млн рублей у ОАО «МРСКЦентра», сообщил «Эху Москвы» ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии Иван Мельников.
Он отметил, что прокуратура не возражала против заявленного ходатайства.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
jetsam 24 июля 2018 | 22:17
чубайс "волки позорные, за кого держите, да я за ярд
только с дивана встаю......"
danko1 24 июля 2018 | 22:24
jetsam: А за этим хищением, наверное, тоже из окопа наблюдал.
Или с дивана.
olegleon 24 июля 2018 | 22:18
"Никогда ещё свидетелем не приходилось быть! "