Защищать обвиняемого в госизмене ведущего специалиста ЦНИИ машиностроения Виктора Кудрявцева будут адвокаты команды 29

Защищать обвиняемого в государственной измене ведущего специалиста ЦНИИ машиностроения Виктора Кудрявцева будут адвокаты команды 29 Иван Павлов и Евгений Смирнов.

Защита 74-летнего Виктора Кудрявцева будет добиваться его освобождения из-под ареста. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

Стратегия линия защиты будет выработана после того, как адвокаты ознакомятся с документами и встретятся с подзащитным, добавил Иван Павлов. Жалоба на заключение Кудрявцева под стражу будет рассмотрена в Мосгорсуде 2 августа.