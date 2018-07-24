Защищать обвиняемого в госизмене ведущего специалиста ЦНИИ машиностроения Виктора Кудрявцева будут адвокаты команды 29
Защищать обвиняемого в государственной измене ведущего специалиста ЦНИИ машиностроения Виктора Кудрявцева будут адвокаты команды 29 Иван Павлов и Евгений Смирнов.
Защита 74-летнего Виктора Кудрявцева будет добиваться его освобождения из-под ареста. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.
Стратегия линия защиты будет выработана после того, как адвокаты ознакомятся с документами и встретятся с подзащитным, добавил Иван Павлов. Жалоба на заключение Кудрявцева под стражу будет рассмотрена в Мосгорсуде 2 августа.
Комментарии4
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blinorozhiy_chmo 24 июля 2018 | 22:11
Старый пердун Виктор в преклонные годы решил поиграться в шпиёна за блок американской жувачки. ))
liliputin_fashist 24 июля 2018 | 22:18
blinorozhiy_chmo: А карлика путлера будут судить за то, что растрезвонил на весь мир о секретном оружии?
prusol 24 июля 2018 | 22:22
А чем известна эта "Команда 29"?
olegleon 24 июля 2018 | 22:24
prusol: они "иностранные агенты", которые за соблюдение закона