Суд по мере пресечения сотрудникам ярославской колонии, где пытали заключенного, может состояться завтра

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных службах региона. Впрочем, в пресс-службе Ярославского областного суда, агентству сообщили, что пока ходатайств следствия об избрании меры пресечения сотрудникам колонии не поступало. Ранее сообщалось, что все участники избиения, попавшие на резонансное видео, идентифицированы, задержаны 6 человек.

Оперативные сотрудники уговаривают отказаться от показаний осужденных, подтвердивших факты избиения и пыток в Ярославской колонии. Об этом «Эху Москвы» сообщила адвокат Ирина Бирюкова.

Ранее адвокат покинула Россию из-за угроз в связи с публикацией в «Новой газете» видео с избиениями в ярославской колонии N1 заключенного Евгения Макарова.