Суд по мере пресечения сотрудникам ярославской колонии, где пытали заключенного, может состояться завтра
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных службах региона. Впрочем, в пресс-службе Ярославского областного суда, агентству сообщили, что пока ходатайств следствия об избрании меры пресечения сотрудникам колонии не поступало. Ранее сообщалось, что все участники избиения, попавшие на резонансное видео, идентифицированы, задержаны 6 человек.
Оперативные сотрудники уговаривают отказаться от показаний осужденных, подтвердивших факты избиения и пыток в Ярославской колонии. Об этом «Эху Москвы» сообщила адвокат Ирина Бирюкова.
Ранее адвокат покинула Россию из-за угроз в связи с публикацией в «Новой газете» видео с избиениями в ярославской колонии N1 заключенного Евгения Макарова.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
anemon 24 июля 2018 | 22:13
Долго собираются. Продумывают, как отмазать.
blinorozhiy_chmo 24 июля 2018 | 22:19
Уголовник-рецидивист Евгений Макаров - новый герой, новое лицо нашей доморощенной оппозиции ... ну, пока идиот-акционист Павленский отбывает свой оппозиционный срок в местах не столь отдаленных от демократического Парижа.
;-D
olegleon 24 июля 2018 | 22:21
anemon: "первое нарушение.... малолетние дети .... старики-родители на попечении... положительно характеризуется.... в школе принимал активное участие....."
salut__521 24 июля 2018 | 22:20
Ну не уверен насчет меры пресечения, но думаю, что на волне пыточных успехов стоит организовать Международный Московский Пыткофестиваль с примерными номинациями, как то:
- за лучшую пытку на стадии обезьянника в ОВД;
- то же на стадии следствия в СИЗО;
- то же на стадии наказания в тюрме;
- лучшему пыточнику-практиканту;
- лучшему по профессии;
и
- гран-при "Золотая Дыба" за вклад в развитие российского пыточного искусства
(Прим. Фюреру не более 2-х гран-при подряд)
prusol 24 июля 2018 | 22:24
Решение этого суда ожидает весь мир.
jetsam 24 июля 2018 | 22:25
за ночь они все успеют
-уволиться
-уйти в армию
-убыть в сирию на маневры
-уехать в лугандонию делиться опытом
-в чечню по путевке прфосоюза
главное, чтобы потерпевшие за ночь не самоубились и не потеряли память...