Госкомпания Россети просит своих сотрудников на время учений в Дагестане не передвигаться в темное время суток
В специально разработанной методичке говорится, что жители Кавказа – особенно молодежь – довольно импульсивны, и стиль вождения у них соответствующий. Подлинность буклета Дождю подтвердили в пресс-службе компании. В памятке также мужчинам рекомендовано не носить шорты, серьги и длинные волосы, а женщинам – брюки и короткие юбки. Женщинам также категорически рекомендуют не курить. В учениях Россетей в Дагестане, которые начались 20 июля, принимают участие свыше 2 тысяч сотрудников компании. Их учат ликвидации аварий и экономии на энергопотерях.
Комментарии5
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ugiazov 24 июля 2018 | 21:37
Если бы нормально работали законы РФ куда бы делась вся импульсивность.
boseal 24 июля 2018 | 22:00
Да уж, ночной Дагестан как был неспокойным, так им и остается.
lager23 24 июля 2018 | 22:07
Зачем россетям проводить учения на минном поле или это форма протеста?
ura_123 24 июля 2018 | 22:11
Минимизация потерь в сетях.. Это типа как попросят "импульсивных" оплатить услуги россетей?
proxozhij 24 июля 2018 | 22:15
Можно подумать в самой рашке водители спокойные и вежливые. Как только человек садится за руль в России, он автоматически становится сволочью.