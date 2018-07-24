Госкомпания Россети просит своих сотрудников на время учений в Дагестане не передвигаться в темное время суток

В специально разработанной методичке говорится, что жители Кавказа – особенно молодежь – довольно импульсивны, и стиль вождения у них соответствующий. Подлинность буклета Дождю подтвердили в пресс-службе компании. В памятке также мужчинам рекомендовано не носить шорты, серьги и длинные волосы, а женщинам – брюки и короткие юбки. Женщинам также категорически рекомендуют не курить. В учениях Россетей в Дагестане, которые начались 20 июля, принимают участие свыше 2 тысяч сотрудников компании. Их учат ликвидации аварий и экономии на энергопотерях.