Число групп, отказавшихся выступать на рок-фестивале Нашествие, увеличилось до четырех

К группам «Порнофильмы», «Йорш» и «Элизиум» прибавилась «Пошлая Молли». Музыканты объясняют свое решение «сотрудничеством организаторов с Министерством обороны» и тем, что рок-музыка не совместима с милитаризмом.

В этом году Нашествие пройдет с 3 по 5 августа.