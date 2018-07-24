Число групп, отказавшихся выступать на рок-фестивале Нашествие, увеличилось до четырех
К группам «Порнофильмы», «Йорш» и «Элизиум» прибавилась «Пошлая Молли». Музыканты объясняют свое решение «сотрудничеством организаторов с Министерством обороны» и тем, что рок-музыка не совместима с милитаризмом.
В этом году Нашествие пройдет с 3 по 5 августа.
Комментарии15
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ugiazov 24 июля 2018 | 21:39
Настоящие рок-музыканты анархисты. Не терпят никакого контроля.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 22:03
ugiazov: Глупость сказали же.
danko1 24 июля 2018 | 21:40
Участвовать в фестивале, на котором МО демонстрирует агрессивную политику путинской России, для нормальных людей, участников и зрителей, равносильно преступлению.
boseal 24 июля 2018 | 21:57
danko1: Такое впечатление, что Вы генерируете предложения, используя одни и те же слова и словосочетания в разных связках.
anemon 24 июля 2018 | 22:23
boseal: Покажите, из чего вы (мн. число) генерируете свои "оригинальные" посты, Лахта-2.
encopresis 24 июля 2018 | 21:40
Панки, хой!
dyymm 24 июля 2018 | 21:51
"рок-музыка не совместима с милитаризмом" - настоящая рок-музыка совместима с милитаризмом, а отечественный говнорок - нет.
boseal 24 июля 2018 | 21:54
Если честно, то удивлен, что "Порнофильмы" не первыми были, ибо хлопцы принципиальные. В свое время заработали миллион и отдали его на благотворительность, а вокалист живет в ободранной квартире, которая досталась от бабушки. По большому счету это их дело и за это их стоит уважать.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 22:06
boseal: Да, это достойно уважение, если это, конечно, не пиар.
boseal 24 июля 2018 | 22:13
noxepy_7_40_: Все может быть, но как то слишком много пиара получается. Быть первым отказавшимся это да - о тебе сразу заговорят все. А вот поддержать? Не уверен, что сии личности страдают стадным чувством.
lager23 24 июля 2018 | 22:04
Я конечно всё могу понять, но это сплошное недоумение.....как и срач который разводят под Эммаусом толпы "музыкальных эстетов"
buzukin1912 24 июля 2018 | 22:09
Семь лет мак не родил и голода не было. Не хотят - ну и пусть идут нахер, всего делов. Ишь, мля, пацифисты сраные! Пацифист по факту есть трус и халявщик, а еще - просто крыса.
navsegda 24 июля 2018 | 22:14
buzukin1912: на хер больно будет , а может тебе нравится )
savl_1 24 июля 2018 | 22:27
buzukin1912: Ишь, мля, пацифисты
А ты из силовиков чтоли? Тогда чем рассуждать о роке - иди постреляй.
serg_217 24 июля 2018 | 22:15
Героям слава!