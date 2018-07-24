Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов VPN-сервис HideMy.Name (бывший HideMe.ru). Причиной, как сообщает Медуза, указывается решение суда в Йошкар-Оле годичной давности. С ноября прошлого года в России действует закон, требующий от ВПН-сервисов блокировать доступ к сайтам, внесенным в реестр Роскомнадзора, в противном случае они сами могут быть заблокированы.