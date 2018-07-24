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21:32, 24 июля 2018

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов VPN-сервис HideMy.Name

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов VPN-сервис HideMy.Name (бывший HideMe.ru). Причиной, как сообщает Медуза, указывается решение суда в Йошкар-Оле годичной давности. С ноября прошлого года в России действует закон, требующий от ВПН-сервисов блокировать доступ к сайтам, внесенным в реестр Роскомнадзора, в противном случае они сами могут быть заблокированы.

Комментарии

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nikols11 24 июля 2018 | 21:37

Только что зашел на сайт https://hidemy.name/ru/.Сайт работает.

hastings 24 июля 2018 | 22:17

nikols11: ты нарушил закон, совершил преступление против России! И даже не скрываешься.

nikols11 24 июля 2018 | 21:41

И "зеркала" уже работают.

fikus74 24 июля 2018 | 21:52

увеличим НДС и отменим пенсии, но роскомпозор будет работать века

navsegda 24 июля 2018 | 22:02

"Заблокирован Роскомнадзором" это просто такое почётное звание , никак не влияющее на работу

klegg 24 июля 2018 | 22:06

клоуны продолжают смешить народ

compare 24 июля 2018 | 22:11

не ведал про такой сайт,спасибо,,..

prusol 24 июля 2018 | 22:15

Очень смешная, нелогичная и неразумная новость. В этой организации появились не очень умненькие сотрудники?

vilingrad 24 июля 2018 | 22:28

Куда специалист из Силиконовой долины, туда и рак с клешней и кувалдой из фсб...

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