Дональд Трамп готов заключить с властями Ирана «настоящую», как он выразился, сделку в ядерной сфере
По его словам, она будет отличаться от «провальной предыдущей». Президент США считает, что Иран больше не является той страной, какой был раньше. В администрации Трампа намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, как ожидается, будут возобновлены с 4 ноября.
Комментарии5
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sergo_25_26 24 июля 2018 | 21:46
Остапа понесло.
sagen 24 июля 2018 | 22:21
sergo_25_26: У Ирана перед глазами Украина, кстати. Тогда тоже клялись-божились....
agamasat 24 июля 2018 | 21:49
Я как то весь напрягся.
point3d 24 июля 2018 | 22:20
Либераcтики и портяночки, скоро ваш любимый Иран поставят в позу ЗЮ :))))
abborigen 24 июля 2018 | 22:22
если Штаты не выполняют предыдущее соглашение, какой дебил поверит новому? Тем более, похоже, Трамповское соглашение будет напоминать то, что заключили в свое время с покойным Садамом, панимаш ли, Хусейном.