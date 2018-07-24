Дональд Трамп готов заключить с властями Ирана «настоящую», как он выразился, сделку в ядерной сфере

По его словам, она будет отличаться от «провальной предыдущей». Президент США считает, что Иран больше не является той страной, какой был раньше. В администрации Трампа намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, как ожидается, будут возобновлены с 4 ноября.