Британские следователи завершили сбор возможных вещественных доказательств в общежитии в Солсбери
Британские следователи завершили сбор возможных вещественных доказательств в общежитии в Солсбери, где жила Дон Стерджес, умершая от воздействия вещества «Новичок». Как сообщает пресс-служба полиции графства Уилтшир, ограждения вокруг здания будут убраны, само здание возвращено в общественное пользование. Угроза заражения для остальных жителей города остается на низком уровне. Спутник женщины Чарли Роули, который тоже подвергся воздействию нервно-паралитического вещества, остался жив и уже выписан из больницы. На днях Роули признался, что это он нашел в парке флакон, на котором позже нашли следы «Новичка», и подарил его Стерджес.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
serhio_25__ 24 июля 2018 | 21:41
""Британские следователи завершили сбор возможных вещественных доказательств в общежитии в Солсбери"" - это не следователи закончили, а парочка наркоманов. Причем нет никакой уверенности, что другие наркоши опять не найду "вещественные доказательства".
edyunia 24 июля 2018 | 21:45
serhio_25__: \\Причем нет никакой уверенности ...\\
В этом ты прав ПАЦАК, у КГБшников новичка есть ещё. Но имей ввиду: болтун - находка для шпиона. Q!
serhio_25__ 24 июля 2018 | 21:46
edyunia: Существо, КаГэБе не существует с 1991г.
edyunia 24 июля 2018 | 21:48
serhio_25__: \\КаГэБе не существует с 1991г\\
Какой глупый ПАЦАК, а куда оно делось то? Q!
serhio_25__ 24 июля 2018 | 21:56
edyunia: Существо, было распущено законом Совета Республик Верховного Совета СССР № 124-Н «О реорганизации органов государственной безопасности».
edyunia 24 июля 2018 | 22:00
serhio_25__: \\Существо, было распущено законом Совета Республик ...\\
ПАЦАК, куда же прибилось это существо в собственной распущености? Q!
serhio_25__ 24 июля 2018 | 22:02
edyunia: Похоже, что ты в Италию прибилось.
asokol 24 июля 2018 | 22:03
serhio_25__:
Портяныч, хочешь опять взять за щеку с проглотом?
edyunia 24 июля 2018 | 22:08
serhio_25__: \\Похоже, что ты в Италию прибилось.\\
ПАЦАК, научись понимать смысл слов, ты не постигаешь сути заданного тебе вопроса. Q!
ugiazov 24 июля 2018 | 21:45
И не мог подумать человек, что подарил подруге смерть.
boldu1n 24 июля 2018 | 21:46
Страшно подумать шо они там нашли...матрёшку с мельдонием... отравленную балалайку и портрет путена...
edyunia 24 июля 2018 | 21:50
boldu1n: \\портрет путена...\\
У англосаксов "визитки Яроша" не катят.
serhio_25__ 24 июля 2018 | 21:58
edyunia: Те самые визитки, существование которых вы до сих пор отрицаете, не смотря на то, что Ярош сам подтвердил их существование еще 2 года назад?
edyunia 24 июля 2018 | 22:03
serhio_25__: \\Ярош сам подтвердил их существование \\
Я тебе даже больше скажу ПАЦАК, - он их до сих пор штампует. Q!
serhio_25__ 24 июля 2018 | 22:05
edyunia: ""Я тебе даже больше скажу ПАЦАК, - он их до сих пор штампует. Q! "" - штампует не существующие визитки? Сильно, сильно.