Британские следователи завершили сбор возможных вещественных доказательств в общежитии в Солсбери, где жила Дон Стерджес, умершая от воздействия вещества «Новичок». Как сообщает пресс-служба полиции графства Уилтшир, ограждения вокруг здания будут убраны, само здание возвращено в общественное пользование. Угроза заражения для остальных жителей города остается на низком уровне. Спутник женщины Чарли Роули, который тоже подвергся воздействию нервно-паралитического вещества, остался жив и уже выписан из больницы. На днях Роули признался, что это он нашел в парке флакон, на котором позже нашли следы «Новичка», и подарил его Стерджес.