В Совете Федерации разработан законопроект, согласно которому подсудимых в зале суда не будут помещать в клетки
Как заявил РИА председатель сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, законопроект обсуждается в палате совместно с Минюстом и федеральной службой судебных приставов. Против помещения подсудимых на время заседания суда в клетки сегодня высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Комментарии20
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prusol 24 июля 2018 | 21:33
Ещё одна приятная цивилизованная новость.
vlastimil_popogrebski 24 июля 2018 | 21:34
prusol: будут намордники одевать по приказу господина ПЖ
prusol 24 июля 2018 | 21:46
vlastimil_popogrebski: Что такое "ПЖ"?
gordy 24 июля 2018 | 21:50
Вместо этого их станут приковывать к батарее?
navsegda 24 июля 2018 | 22:00
prusol: правитель планеты Плюк
tom_tom 24 июля 2018 | 21:35
У вас нет такого чувства, что все эти грозные "новинки" российского оружия, которые не сходят с экранов, это всё-таки больше достижения СОЗМУЛЬТФИЛЬМА, а не Министерства обороны РФ?
ivanbel 24 июля 2018 | 21:45
Подсудимый подсудимому рознь. А у нас всё одним чохом.
malanoff 24 июля 2018 | 21:53
ivanbel: Вы правы. Видимо кто то , где то из них порой потихоньку сам начал готовиться к худшему.
malanoff 24 июля 2018 | 21:45
Гуманизм вдруг попёр у сенаторов изо всех дыр.
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"Тучи над городом встали,
в воздухе пахнет грозой"
ts 24 июля 2018 | 21:55
В клетке должен сидеть судья, чтобы на него никто не напал...
drgonish 24 июля 2018 | 22:18
Глупо, но смешно. :)
agamasat 24 июля 2018 | 21:55
может, надо сделать невидимые лазерные лучи: сунул голову за паребрик - отрезало! А что, для супердержавы раз плюнуть.)
max3446 24 июля 2018 | 21:55
как либерастов, тех же боевиков ничтожества наврального можно вне клетки держать когда они предстают перед судом за свои уголовные злодеяния? Я против такого закона! Они же могут напасть на судью, государственного обвинителя, просто случайных прохожих, ведь они давно потеряли человеческий облик
anemon 24 июля 2018 | 22:18
max3446: Я, случайный прохожий, больше тебя параноика боюсь, в человеческом облике которого давно сомневаюсь.
tks 24 июля 2018 | 21:56
Косметический ремонт на откровенно уродском табло правоохранительной системы.
jetsam 24 июля 2018 | 22:00
@не будут помещать в клетки@
в бочки? или сразу к нарам клеить?
satttana_perrrkele 24 июля 2018 | 22:12
поняли, что их ждет и подстилают соломку?
drgonish 24 июля 2018 | 22:21
satttana_perrrkele: Ага. ЕР- бешеные, подстилают соломку, чтоб в залу суда, на всех кидаться и кусать.
drgonish 24 июля 2018 | 22:16
Я понимаю, если на СП сядет, например, Навальный - он не кусается.
А если маньяк какой? В клетке он мог еще выглядеть достойно без наручников. А теперь как?
jetsam 24 июля 2018 | 22:21
опасно в обе стороны.
серия "и вот я вышел из тюрьмы"
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и вот я вышел из тюрьмы, иду на красную площадь,
смотрю на стену, спрашиваю милиционера "а зачем такие
высокие стены"? мент "чтоб дураки не лазили"
я "туда или оттуда?"
и вот я вышел из тюрьмы,...
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