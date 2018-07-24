В Совете Федерации разработан законопроект, согласно которому подсудимых в зале суда не будут помещать в клетки

Как заявил РИА председатель сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, законопроект обсуждается в палате совместно с Минюстом и федеральной службой судебных приставов. Против помещения подсудимых на время заседания суда в клетки сегодня высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.