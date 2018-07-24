Чубайса могут допросить в качестве свидетеля по делу о хищении 240 млн рублей у ОАО «МРСКЦентра»
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс может быть допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении 240 млн рублей у ОАО «МРСКЦентра». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
«По делу белгородских энергетиков сегодня в Мещанском районном суде Москвы сторона защиты заявила ходатайство о допросе в качестве свидетеля Анатолия Чубайса — бывшего руководителя РАО ЕЭС», — рассказал он.
По словам Мельникова, прокуратура против заявленного ходатайства не возражала. «Суд также не возражал, однако пояснил, что в настоящее время доказательства по делу представляет гособвинение, поэтому данное ходатайство должно быть заявлено на стадии представления доказательств стороной защиты», — уточнил он.
На скамье подсудимых бывшие управляющий директор ОАО «Белгородэнерго» Виктор Филатов, руководитель ОАО «КорСсис» Станислав Милькин, Павел Тищенко, а также их соучастники Александр Пивоваров и Алексей Зеленский.
Как отметил Мельников, инкриминируемое энергетикам преступление достаточно давнее — в то время происходила реструктуризация РАО ЕЭС. «Все распоряжения подписывали непосредственно Чубайс и руководство РАО ЕЭС. Сделано это было в рамках реформы, которая проводилась на тот момент по переводу ряда мощностей в акционерные общества», — уточнил он.
По версии следствия, обвиняемые причастны к незаконному выводу в 2008-2010 годах не менее 240 млн рублей из ОАО «Курскэнерго» и «МРСК Центра» (50,23% акций принадлежат РФ) в ОАО «КОрСсис», в том числе под видом обслуживания информационных и технологических систем.
Комментарии4
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lvl100500 24 июля 2018 | 21:21
От свидетеля до обвиняемого один шаг. Рыжий, вали ка ты пока не поздно вна Украину, примут с салом(польским), борщом и горилкой.
sadda 24 июля 2018 | 21:30
Как же Путин любит Чубайса! При нем Толян как сыр в масле катается. Чем-то Пескова в этом плане напоминает)))
sasass 24 июля 2018 | 21:36
За ваучеры его надо посадить - он такую аферу тога провернул , ни одному аферисту не снилось...
lvl100500 24 июля 2018 | 21:59
sasass: За ваучеры его надо посадить//
Лучше отправить к Ельцину.