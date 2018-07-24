Чубайса могут допросить в качестве свидетеля по делу о хищении 240 млн рублей у ОАО «МРСКЦентра»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс может быть допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении 240 млн рублей у ОАО «МРСКЦентра». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

«По делу белгородских энергетиков сегодня в Мещанском районном суде Москвы сторона защиты заявила ходатайство о допросе в качестве свидетеля Анатолия Чубайса — бывшего руководителя РАО ЕЭС», — рассказал он.

По словам Мельникова, прокуратура против заявленного ходатайства не возражала. «Суд также не возражал, однако пояснил, что в настоящее время доказательства по делу представляет гособвинение, поэтому данное ходатайство должно быть заявлено на стадии представления доказательств стороной защиты», — уточнил он.

На скамье подсудимых бывшие управляющий директор ОАО «Белгородэнерго» Виктор Филатов, руководитель ОАО «КорСсис» Станислав Милькин, Павел Тищенко, а также их соучастники Александр Пивоваров и Алексей Зеленский.

Как отметил Мельников, инкриминируемое энергетикам преступление достаточно давнее — в то время происходила реструктуризация РАО ЕЭС. «Все распоряжения подписывали непосредственно Чубайс и руководство РАО ЕЭС. Сделано это было в рамках реформы, которая проводилась на тот момент по переводу ряда мощностей в акционерные общества», — уточнил он.

По версии следствия, обвиняемые причастны к незаконному выводу в 2008-2010 годах не менее 240 млн рублей из ОАО «Курскэнерго» и «МРСК Центра» (50,23% акций принадлежат РФ) в ОАО «КОрСсис», в том числе под видом обслуживания информационных и технологических систем.