Графический роман «Сабрина» американского художника Ника Дрнасо попал в лонг-лист Букеровской премии
Как пишет Гардиан, это первый случай номинации комикса, либо графической новеллы на эту престижную литературную премию.
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Как пишет Гардиан, это первый случай номинации комикса, либо графической новеллы на эту престижную литературную премию.
Комментарии1
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polba 24 июля 2018 | 21:28
А что тут странного? Комиксы уже давно стали в США классической литературой.