Группу известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе может покинуть четвертая спортсменка
Как сообщается на сайте телеканала Матч ТВ, Дарья Паненкова досрочно покинула сбор команды в Новогорске. Сама фигуристка отказалась комментировать эту информацию. Ранее от Тетберидзе ушли Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова. Телеканал отмечает, что в предстоящем сезоне Паненкова претендовала на позицию второго номера группы после Алины Загитовой. Сама 16-летняя Загитова включена в список номинантов на звание «Спортсменки года» по версии Women's sports foundation. Голосование доступно на официальном сайте организации.
Комментарии4
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neyexo 24 июля 2018 | 21:07
Все эти спортсменки тут беридзе, там беридзе
boseal 24 июля 2018 | 21:30
Все хотят быть первыми...
bradis 24 июля 2018 | 21:33
Нет дыма без огня.
zabairalec 24 июля 2018 | 21:43
Будем посмотреть де вынырнут её воспитанники, и вынырнут ли? Вот в чём вопрос. Наглядный пример Медведева. Мы знаем кем она была, посмотрим кем станет с голубым тренером))