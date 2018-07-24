Группу известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе может покинуть четвертая спортсменка

Как сообщается на сайте телеканала Матч ТВ, Дарья Паненкова досрочно покинула сбор команды в Новогорске. Сама фигуристка отказалась комментировать эту информацию. Ранее от Тетберидзе ушли Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова. Телеканал отмечает, что в предстоящем сезоне Паненкова претендовала на позицию второго номера группы после Алины Загитовой. Сама 16-летняя Загитова включена в список номинантов на звание «Спортсменки года» по версии Women's sports foundation. Голосование доступно на официальном сайте организации.