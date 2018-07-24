Дочь президента США Иванка Трамп закрывает фирму с именным брендом ювелирных украшений, обуви и аксессуаров
По сведениям Уолл-стрит джорнал, Абигейл Клем, возглавившая фирму весной прошлого года, уведомила всех 18 сотрудников о решении закрыть бизнес. Сама 36-летняя Иванка Трамп намерена позже выступить с обращением к персоналу. Причины закрытия фирмы не раскрываются.
Комментарии2
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prusol 24 июля 2018 | 21:22
Как говориться - не велика потеря. Это - не бренд.
fikus74 24 июля 2018 | 21:33
иванка трамп - это как изаура сидорова