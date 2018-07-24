Дочь президента США Иванка Трамп закрывает фирму с именным брендом ювелирных украшений, обуви и аксессуаров

По сведениям Уолл-стрит джорнал, Абигейл Клем, возглавившая фирму весной прошлого года, уведомила всех 18 сотрудников о решении закрыть бизнес. Сама 36-летняя Иванка Трамп намерена позже выступить с обращением к персоналу. Причины закрытия фирмы не раскрываются.