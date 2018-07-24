Суд в Серпухове арестовал Александра Семина, обвиняемого в убийстве и изнасиловании пятилетней девочки
Как сообщается на сайте Следственного комитета, тело пятилетнего ребенка, пропавшего 22 июля с детской площадки, было обнаружено в спортивной сумке около железной дороги. Накануне по подозрению убийства был задержан местный житель 90-го года рождения.
Комментарии16
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prusol 24 июля 2018 | 21:07
Сволочь.
sva1 24 июля 2018 | 21:24
prusol: Сволочь, не вопрос. Есть одна ... проблема - а того ли они взяли. По делу сволочи Чекатило помнится, успели осудить нескольких мужиков, пока до истинного преступника не дорыли :(
prusol 24 июля 2018 | 21:30
sva1: Я уверена, что в современном мире, при наличии всевозможной аппаратуры, ошибиться следователям достаточно трудно.
jetsam 24 июля 2018 | 21:57
prusol: вы живете в стране, где официально во весь мир
шпионы сознавались в подкопе москва-токио.
зайдите в любое отделение полиции и скажите "менты мусора"
и ваши отпечатки (пальчики) будут обнаружены по кучи дел, в том числе
по делу жаны д'арк. заодно протестируете местный полиграф "буратино"
и "брют".
в россии можно быть уверенным только в одном - если скиздил ярд
и поделился двумя со скрипачем - можешь купить домик в лондоне.
prusol 24 июля 2018 | 22:00
jetsam: Я думаю, что Вы несколько утрируете.
jetsam 24 июля 2018 | 22:10
prusol: ничуть. все еще хуже. гораздо хуже.
а что касается аппаратуры:
---
80 км от москвы. дача. разбито стекло в окне - обклеили скотчем
и выдавили. весь кусок стекло-скотча в "пальчиках", "ладонях" (видимо землю зацепили)
приехало трое ментов. на вопрос - "возьмите стекло со скотчем, отпечатки
снимете" ответ мента "вы гражданин, детективов обсмотрелись"
повторяю 80км от москвы. городок за 400тыр населения.
спишут на первого бомжа и все, кстати, когда приехали - первый вопрос
ментов был - вы застрахованы?
---
prusol 24 июля 2018 | 22:20
jetsam: Безусловно, что среди полицейских попадаются не очень умненькие, но, большинство же - это нормальные люди и профессионалы?
jetsam 24 июля 2018 | 22:28
prusol: мне один раз попался. в 1982 году. в ссср еще.
с тех пор ни мне ни друзьям ни знакомым - ни разу.
только в газете читал пару раз.
не отрицаю - может.
но, думаю, выиграть гринкарту в сша всей семьей - более вероятно.
olegleon 24 июля 2018 | 21:12
дико будет, если он из тюрьмы выйдет, отсидев срок
prusol 24 июля 2018 | 21:19
olegleon: Я думаю, что такого быть не может. Его ждёт пожизненное.
astet 24 июля 2018 | 21:31
prusol: поскольку за изнасилование несовершеннолетней
в возрасте до 14 лет дают до 20 лет (со. 131 п.4б),
их будут просто убивать -
так меньше риск сесть!
Спасибо Медведеву, Госдуме
и прочим доброжелателям-идиотам!!!!
prusol 24 июля 2018 | 21:53
astet: Вы так много и сумбурно выдали, что я не совсем поняла - о чём Вы?
jetsam 24 июля 2018 | 21:22
olegleon: а про судьбу человека, которого расстреляли вместо чикатило - забыли?
вину приклеить - пара минут. и все.
пока никаких сведений кроме "задержан" нет.
рано плеваться.. рано... не те органы работают.
видео из ярославской - разве не намекает, как надо получать инфо на ровном месте?
а мальчик с алкоголем в крови?
ой ли так быстро....
olegleon 24 июля 2018 | 22:00
jetsam: ты нормальный? можешь сказать, что вещи ему подкинули, но только дебил будет говорить, что окровавленный диван ему в квартиру подкинули.
да и сейчас не 80-90-е и экспертиза ДНК всё покажет
jetsam 24 июля 2018 | 22:13
olegleon: вы и диван уже видели? где же?
экспертиза днк покажет лично вашу днк. не сомневайтесь.
вы правильно сказали - сейчас не 90е.
neon999 24 июля 2018 | 21:25
Зная методы работы следствия (пытать непричастных заставляя «признаться») и суда (бездумно приговаривать всех, на кого укажут следователи), желательны какие-нибудь веские доказательства помимо «суд арестовал обвиняемого».