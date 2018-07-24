На сервисе Яндекс.Карты начал отображаться Анин сад

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Он был разбит у редакции Новой газеты 13 июля в память об убитой журналистке Анне Политковской. Заказчики убийства журналистки до сих пор не найдены.
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Он был разбит у редакции Новой газеты 13 июля в память об убитой журналистке Анне Политковской. Заказчики убийства журналистки до сих пор не найдены.
Комментарии2
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neon999 24 июля 2018 | 21:20
Милота. И в концлагере бывают у людей свои маленькие радости.
putin_itogy 24 июля 2018 | 21:35
Быть добру!
Говорящий укор диктатору - убийце..
А в честь убийцы однажды назовут кладбище, где он упокоится.