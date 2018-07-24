Префектура Центрального округа Москвы отказалась согласовывать митинг в поддержку Олега Сенцова
Осужденный по террористической статье уже 72-ой день держит голодовку в российской колонии. Как заявила ОВД-Инфо организатор акции Алиса Ганиева, чиновники заявили ей, что на всех площадках, на которые были поданы заявки – у памятников Пушкину, Булату Окуджаве и Владимиру Маяковскому – будут проходить другие мероприятия. В итоге, ей предложили перенести митинг в гайд-парк в Сокольниках, но Ганиева не согласилась.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 24 июля 2018 | 21:09
Киран Дохерти ИРА 73 дня
ещё день и Сенцов рекорд поставит! тогда уже заявку может подать книга рекордов Гиннесса
boldu1n 24 июля 2018 | 21:15
olegleon: Шо не хохол то хиборг.
danko1 24 июля 2018 | 21:24
В поддержку вертухаев-садистов митинг бы сразу разрешили.
А те, кем якобы будут площадки заняты, знают ли они о том, что заявку подавали?
Конченные мерзавцы в мэрии, холуи кремлевские.
patrikk_1 24 июля 2018 | 21:25
Префектура Центрального округа Москвы отказалась согласовывать митинг в поддержку Олега Сенцова...
Зачем отказали, надо было разрешить, снять на видео жидобандеровцев, идентифицировать и внести всех в списки неблагонадёжных.
mews Михаил Степанцов 24 июля 2018 | 22:00
patrikk_1, золотце самоварное, ты уверен, что в свое время сам не будешь проситься в такой список? Мол, время было такое, но в душе я всегда...?
rus095 24 июля 2018 | 21:12
держит голодовку 72 день! Самим то не смешно?!
prusol 24 июля 2018 | 21:28
rus095: Но риторика несколько меняется: уже не "режиссёр", а "осуждённый...".
prusol 24 июля 2018 | 21:16
Митинги согласно Конституции не согласовываются. Об их проведение просто уведомляют. Но, митинг в поддержку лже голодающего - это уже что называется чересчур.
lager23 24 июля 2018 | 21:33
prusol: "лже голодающий"?, а эти ноги на аватарке случайно не лже отдыхающая из кадыровских грозноботов? :)
prusol 24 июля 2018 | 21:44
Вы что, даже до сих пор не прочитали, то, что появилось в моём профиле?
lager23 24 июля 2018 | 21:57
prusol: почему мне это должно быть интересно, если из ваших комментов я могу извлечь гораздо большее?
venezianez49 24 июля 2018 | 21:19
Как они могли отказать дЭвушке с гор, да ещё писательнице, оскорбив её презренными Сокольниками ?
zabairalec 24 июля 2018 | 21:30
72 дня не жрамши и ишо живой!!!... Вот какие живучие эти бандеровцы! А митинг провести надо иначе как сухарей ему набрать)))))... либерасты жмоты, могли бы и без лишнего шума пару мешков набрать))))
tuman13 24 июля 2018 | 21:30
А вот в этом и вся наша оппозиция - митинг в защиту террориста.
А в Крыму опять произошло нападение на детский патриотический лагерь: сожжено две машины. Вот отловят этих поджигателей, и наша оппа их тоже признает "узниками совести". Особенно, если кто-нибудь из них тиснет пару постов в соцсетях: писателя посадили!!!!
mews Михаил Степанцов 24 июля 2018 | 22:01
tuman13, а террорист - это тот, кого наш самый честный в мире суд таковым признал? Ну-ну...
vlabumur 24 июля 2018 | 22:18
tuman13: митинг в защиту террориста.
++++++++++++++++++++++++++++
митинги в поддержку Сенцова прошли, помимо Украины и России, также в Германии, Франции, Италии, Эстонии, Литве, Швеции, Грузии, Великобритании, Канаде, США и Португалии.
Вот мне интересно почему весь мир идет не в ногу с мировым вождем В В Путиным.
Странно это.
Чудеса.