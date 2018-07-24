Префектура Центрального округа Москвы отказалась согласовывать митинг в поддержку Олега Сенцова...

Осужденный по террористической статье уже 72-ой день держит голодовку в российской колонии. Как заявила ОВД-Инфо организатор акции Алиса Ганиева, чиновники заявили ей, что на всех площадках, на которые были поданы заявки – у памятников Пушкину, Булату Окуджаве и Владимиру Маяковскому – будут проходить другие мероприятия. В итоге, ей предложили перенести митинг в гайд-парк в Сокольниках, но Ганиева не согласилась.