Курсы доллара и евро на Московской бирже сегодня вечером резко выросли
До 63,44 и 74 рублей соответственно. Это произошло на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в предстоящие в ноябре в США выборы.
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До 63,44 и 74 рублей соответственно. Это произошло на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в предстоящие в ноябре в США выборы.
Комментарии21
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hz6691 24 июля 2018 | 21:05
Нож в спину!
vikwlad 24 июля 2018 | 21:27
Глупый друг хуже врага. Неужели Путин до сих пор не понял, в какое дерьмо он вляпался, помогая Трампу проскочить в президенты?
vbgolub 24 июля 2018 | 21:31
vikwlad: А Путин и не умнее Трампа.
xrays 24 июля 2018 | 21:48
vbgolub: ты то знаешь, никому неизвестное чмо с сайта
ksp_49 24 июля 2018 | 21:38
hz6691: че там, скоро путирашке крантец?
xrays 24 июля 2018 | 21:50
ksp_49: ты скачи не отвлекайся
r88w556xl4 24 июля 2018 | 21:11
Как вырос, так и падает, обыкновенные спекуляции.
olegleon 24 июля 2018 | 21:18
r88w556xl4: но о падении Эхо не сообщает. может в редакции никого нет, когда курс падает?
r88w556xl4 24 июля 2018 | 21:21
olegleon: Ага, это точно. Когда он падает, может они всем составом демонстративно отворачиваются к окну, ворон считать.
pmasel 24 июля 2018 | 22:18
r88w556xl4: Т.е рост на 80 копеек/$ не считается, зато считается падение на 20 копеек. Нуну
prusol 24 июля 2018 | 21:11
Тем, кто пользуется долларами и евро, абсолютно всё равно какой сегодня их курс.
lager23 24 июля 2018 | 21:27
prusol: конечно, в Румынии рубли не в фаворе или я не прав, Саид-тонкотролль?
satttana_perrrkele 24 июля 2018 | 21:15
Видите, как им требуются рубли?!
Они уже дерутся, чтобы успеть его (рубль купить!)
У нас Путин!
У нас нефть!
У нас Нафка и Песков!!
А еще нам... задница
ksp_49 24 июля 2018 | 21:40
satttana_perrrkele: про задницу ваша тупоголовая свора вещает уже пятый год
neon999 24 июля 2018 | 21:15
Не надо придуриваться: Путин успешно грабит людей и безо всякого повышения курсов.
Рост налогов и отбор пенсий для военных затей от курса доллара никак не зависит.
nikmart001 24 июля 2018 | 21:18
Прикольно, резко вырос на 10 копеек!
don_ballon 24 июля 2018 | 21:21
Это интересно: стоило Трампу вякнуть про ноябрьские выборы и российских хакеров, как рубль упал. его слово весомо. Когда Нацфюрер грозил Флориде железяками гиперсуперпуперядрёными, доллар даже не шелохнулся. Песков, дай Путину хоть мегафон, что ли.
yevlaxli 24 июля 2018 | 21:22
Необходимо в ответ обвалять доллар.Пусть выступят с заявлением о вмешательстве американцев в какие -либо выборы в России.
lager23 24 июля 2018 | 21:23
Какая разница, рубль будет падат по отношению к доллару неизбежно...., так как в Кремле сидят проворовавшиеся недоумки без финансовых источников подпитки, и не сумевшие за 18 лет построить экономику за триллионы нефтедолларов !!!!!
kampotish 24 июля 2018 | 21:42
Как это заявление могло повлиять?
proxozhij 24 июля 2018 | 22:10
Зато тугрики подешевели.