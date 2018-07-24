Порядка 200 жителей Измайловского района участвуют в сходе за расселение аварийных общежитий
Порядка 200 жителей Измайловского района Москвы участвуют в сходе за расселение аварийных общежитий. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
«В настоящее время в районе Измайлово на 7-ой Парковой улице проходит собрание жителей местных общежитий, в которых 60 лет не было ремонта и которые до сих пор не попадают ни под программу реновации, ни под другие программы по расселению», — рассказал он.
По словам Удальцова, «люди вынуждены жить в трущобах, где с потолка сыплется штукатурка и постоянно горит проводка». Они требуют расселить ветхие дома и дать им благоустроенное жилье.
Он добавил, что на место приехал автобус с полицейскими, однако пока все проходит без эксцессов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
babaevka 24 июля 2018 | 21:24
Новости страны собирающейся восстанавливать Сирию(((. Седня тока на рентв смотрел сюжет,о том что Саратовской области погиб человек,когда тоже доказывал коммунальщикам, что его балкон находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте.Мужик несколько лет обивал пороги соответствующих инстанций, требуя ремонта опасного для жизни строения, но его отшивали. В конце концов приехал представитель жкх и мужик решил показать ему,что балкон действительно шатается. В итоге "в прямом эфире" балкон рухнул вместе с этим мужиком с 4го этажа. В ютубе и видос есть