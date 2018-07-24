Порядка 200 жителей Измайловского района участвуют в сходе за расселение аварийных общежитий

Порядка 200 жителей Измайловского района Москвы участвуют в сходе за расселение аварийных общежитий. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящее время в районе Измайлово на 7-ой Парковой улице проходит собрание жителей местных общежитий, в которых 60 лет не было ремонта и которые до сих пор не попадают ни под программу реновации, ни под другие программы по расселению», — рассказал он.

По словам Удальцова, «люди вынуждены жить в трущобах, где с потолка сыплется штукатурка и постоянно горит проводка». Они требуют расселить ветхие дома и дать им благоустроенное жилье.

Он добавил, что на место приехал автобус с полицейскими, однако пока все проходит без эксцессов.