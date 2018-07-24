Суд рассмотрит административное дело о незаконном ношении полицейской формы в отношении участника Петра Верзилова

Мировой судебный участок 364 района Хамовники в среду рассмотрит административное дело в отношении участника группы «Pussy Riot» Петра Верзилова, который в полицейской форме выбежал на поле стадиона «Лужники» во время финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Николай Васильев.

Он уточнил, что Верзилову инкриминируется ст. 17.12 КоАП РФ. Максимальное наказание предусматривает 1500 рублей штрафа.

Заседание начнется в 11.00.