Суд рассмотрит административное дело о незаконном ношении полицейской формы в отношении участника Петра Верзилова
Мировой судебный участок 364 района Хамовники в среду рассмотрит административное дело в отношении участника группы «Pussy Riot» Петра Верзилова, который в полицейской форме выбежал на поле стадиона «Лужники» во время финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Николай Васильев.
Он уточнил, что Верзилову инкриминируется ст. 17.12 КоАП РФ. Максимальное наказание предусматривает 1500 рублей штрафа.
Заседание начнется в 11.00.
Комментарии2
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tuman13 24 июля 2018 | 21:21
Красота! значит на трассе стоят так пара ДПС в форме, а у водилы два выхода: проскочить - щтраф, и немалый (если настоящие ДПС), или грабеж с возможным убийством (если ряженые). А ряженым - всего штраф 1500 р с носа, и то если засекут. Раньше за ношение формы военнослужащих и милиции лицам, без права ношения, давали срок
aallttoo 24 июля 2018 | 21:35
Дык вроде как сам Царвсеяруси рассказывал что военную форму армии Рф можно купить в любом ларьке.
А ментовскую - низзя?