В Екатеринбурге открыли скульптуру в виде кинопленки, на которой написаны цитаты из произведений Владимира Высоцкого
Строчки выполнены наборными буквами, предполагается, что тексты будут меняться раз в два-три месяца, в зависимости от важных событий в городе, стране и мире. Как передает ТАСС, автор скульптуры Александр Сильницкий. В Екатеринбурге уже установлен его памятник Высоцкому и Марине Влади.
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