В Екатеринбурге открыли скульптуру в виде кинопленки, на которой написаны цитаты из произведений Владимира Высоцкого

Строчки выполнены наборными буквами, предполагается, что тексты будут меняться раз в два-три месяца, в зависимости от важных событий в городе, стране и мире. Как передает ТАСС, автор скульптуры Александр Сильницкий. В Екатеринбурге уже установлен его памятник Высоцкому и Марине Влади.