В Совете Федерации разработан законопроект, согласно которому подсудимых в зале суда не будут помещать в клетки
Как заявил РИА председатель сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, законопроект обсуждается в палате совместно с Минюстом и федеральной службой судебных приставов. Против помещения подсудимых на время заседания суда в клетки сегодня высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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sasass 24 июля 2018 | 20:40
Сама власть давно сидит в клетке и ждет своего часа....