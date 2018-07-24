Бизнесмен и экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов исключен из партии «Единая Россия»

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Зиму Бочалову. Напомним, в конце ноября 17-го года Тверской суд Москвы оштрафовал Джабраилова на 500 тысяч рублей по обвинению в стрельбе в московском отеле «Four seasons» и еще на 4 тысячи за употребление наркотических средств. Адвокат считает решение об исключении Джабраилова из Единой России преждевременным, ошибочным и нелегитимным. Между тем, в пресс-службе Единой России ТАСС заявили, что Джабраилов был вполне законно исключен из партии еще в 2017-ом году в связи со внесением в отношении него обвинительного приговора суда.